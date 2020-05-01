بلدية طرابلس توضّح آلية توصيل أسطوانات غاز الطهي

نشرت بلدية طرابلس المركز توضيحاً حول آلية الحصول على أسطوانة غاز الطهي عبر خدمة التوصيل للمنازل التي شرعت البلدية في تطبيقها بالتزامن مع ارتفاع وتيرة أزمة فيروس كورونا في ليبيا.

وطالبت البلدية المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة ضرورة التواصل مع مخاتير محلاتهم لتسليمهم الأسطوانة الفارغة مع تسجيل عنوان السكن والاسم ورقم الهاتف مشيرة إلى أن سعر استبدال الأسطوانة الواحدة هو 5 دنانير.

وأكدت بلدية طرابلس أن الموظفين المختصين سيقومون بتوصيل غاز الطهي لباب المنزل مشددة على أن العمل على توفير الغاز في هذه المرحلة يقتصر فقط على المحلات السكنية في “طرابلس المركز” وهي “زاوية الدهماني وبلخير وميدان الشهداء والمنصورة وعين الدوارة وفشلوم والصريم وبن عاشور والمدينة القديمة والنوفليين وشارع عمر المختار والظهرة و وسعاية بديري وابومليانة”.

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