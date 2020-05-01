في اليوم العالمي للعمال .. وزارة العمل بحكومة الوفاق تؤكد على تضامنها مع العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة وتشجيعها للعمل النقابي

أشادت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها أمس الخميس بمناسبة اليوم العالمي للعمال 2020، بالتزام العمال في ليبيا بمواصلة العمل بشجاعة وإخلاص رغم الظروف الأمنية الصعبة وتهديدات انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكدت وزارة العمل في بيانها على تضامنها الكامل مع كافة العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة، والذين ضاقت بهم السبل بإيقاف مرتباتهم، مؤكدةً على حقهم في الحصول على مرتب يضمن لهم العيش الكريم.



كما أكدت على سعيها المتواصل لتنمية الحقوق والحريات النقابية وفقاً لما نص عليه الميثاق العربي والدولي للعمل ودستور منظمتي العمل العربية والدولية، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية