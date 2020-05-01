مصرف الوحدة فرع “جردينة” يحيل مرتبات متأخرة من 2019

قالت إدارة مصرف الوحدة فرع جردينة الكائن في مدينة بنغازي أنها أحالت مرتبات العاملين في 10 جهات ممولة من الخزانة العامة لحسابات مستحقيها كما نشر المصرف أسماء المؤسسات التي وردت لها مرتباتها عن عدة أشهر مختلفة.

ووفقا للقوائم الواردة فقد توزعت السيولة بين مرتبات مارس وأبريل إلى جانب مرتبات متأخرة من العام الماضي عن شهري نوفمبر وديسمبر لصالح الهيئة الوطنية للأمن القومي بينما تم تسييل مرتبات عدد من العاملين في مؤسسات مختلفة عن شهر 3 وهي هيئة التنظيم والإدارة وجهاز الإسعاف والطوارئ ومكتب مراقبة الخدمات المالية المرج و مكتب إدارة المحاسبة المالية في القيادة العامة.

كما شملت المرتبات التي تم تسييلها موظفي إدارة مستشفى الهواري العام وشركة جسر للمناولة وخدمات الطيران ومكتب وزارة التعليم والتفتيش التربوي ووزارة العدل ومكتب وزارة التعليم والتفتيش التربوي ببنغازي، إضافة إلى وزارة العدل وشركة جسر للمناولة وخدمات الطيران فيما سيلت مرتبات شهر أبريل لصالح العاملين في الشركة الوطنية للمطاحن.

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