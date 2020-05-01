وزير الخارجية الإيطالي: يجب رفع الحصار عن آبار النفط بليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده مثل كل الدول الأوروبية الأخرى أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها حيال الحصار المفروض على الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

وأضاف دي مايو في تصريحات صحيفة اليومين الماضيين، بأنه تحدث عن هذا الأمر مع المشير خليفة حفتر شخصياً مؤكدًا بأنه يجب رفع الإغلاق؛ لأن من سيتأثر هو الشعب الليبي فقط وليس الآخرين.

وأوضح دي مايو أن روما لا تهمل في الوقت نفسه حماية أصولها الجيواستراتيجية، مؤكدًا بأن الحوار السياسي المشار إليه في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية هو الخيار الوحيد الحقيقي لتجاوز الأزمة، وفق ما نقلت عنه وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

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