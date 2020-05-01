تخفيضات أوبك تضع العراق أمام صعوبات عديدة

يترقب العراق مواجهة صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أي ما يعادل 23% ابتداء من مايو الحالي في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين وفق مصادر مطلعة لرويترز.

وأشارت المصادر إلى أن البلاد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات، في حين أكد مسؤول كبير بشركة نفط البصرة يشارك حاليا في المفاوضات على أن المحادثات مع الشركات الأجنبية ما زالت مستمرة وأن مساعي التوصل إلى اتفاق متواصلة لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق منوهاً في الوقت نفسه بأن المحادثات تُركز على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها.

وفي سياق آخر قال مسؤولون إن وزارة النفط وجهت شركة نفط البصرة بخفض ما لا يقل عن 700 ألف برميل من حقولها النفطية، بما في ذلك حقول تشغلها شركات نفط وطنية.

يذكر أن هناك شركات نفط كبرى مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني، تدر الكثير من المكاسب عبر الإنتاج العراقي وترفض حتى الآن الدعوات للخفض، الأمر الذي دعا مسؤولين عراقيين لمراجعة خيارات مثل الطلب من الشركات أن تقوم بتبكير أعمال صيانة للحقول.

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