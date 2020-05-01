وزير الطاقة الجزائري يدعو أعضاء أربك + الالتزام بخفض الإنتاج

حث وزير الطاقة الجزائري والرئيس الدوري لأوبك محمد عرقاب أعضاء أوبك بلس بالالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط المتفق عليه في شهر أبريل والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة للمساهمة في استقرار أسعار الخام العالمية.

وفي السياق ذاته قال عرقاب في بيان إنه أمام الصعوبات غير المسبوقة التي تواجه سوق النفط فإنه من الضروري أن تُطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق 100% وفقا لوزارة الطاقة.

وفي سياق آخر سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعا مواصلة مكاسبها التي حققتها في الجلسة الختامية، حيث بدأ منتجون كبار بخفض الإنتاج لتعويض التراجع في الطلب على الوقود جراء تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، ومن جهة أخرى أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الأمريكية قد زادت ولكن بأقل من المتوقع.

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