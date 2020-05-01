“الجديد” يكشف سبب ارتفاع الدولار ومن وراءه

قال الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” أن سبب ارتفاع الدولار يكمن في مضاربات بسوق العمل ومن تصارع للحيتان ، مضيفاً أنها لعبة أقرب للقمار و قد ارتضو لنفسهم القبول بقواعدها ووصل بالكثير منهم إلى حد الادمان على المضاربة في العملة.



و أضاف بالقول: مايعنينا من كل ذلك هو جشع التجار ، الذين يراقبون هذا السوق أو هذه اللعبة ويغيرون اسعار بضائعهم وهي على الارفاف اعتمادا على هذه الأسعار ، خصوصاً وإن بضائع مثل الملابس والأحذية في موسم العيد يكون هامش الربح فيها مضاعف أكثر من مرة ، فما الذي تريده أيها التجار بسعر الدولار ألا تكفيك الأرباح الخيالية التي تضعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية