لبنان يعتمد طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي

وقّعت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة على طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب.

وأضاف دياب في البيان أن هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت خطوتها الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها دون مساعدة فاعلة ومؤثرة بحسب قوله.

ويشهد لبنان تشهد أزمة اقتصادية تسببت في هبوط الليرة اللبنانية إلى جانب ارتفاع التضخم في البلاد، كما ذكر مصدر حكومي يوم الأربعاء أن البلد الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة سيتقدم بطلب من صندوق النقد في مساعدة فنية لوضع خطة لتفادي انهيار مالي، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام، كما مررت البلاد خطة إنقاذ اقتصادي أمس الخميس والتي تشكل الأساس لطلب مساعدة الصندوق.

وفي السياق ذاته أكد رئيس الوزراء اللبناني سابقا أن حكومته تعطي أولوية للحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية من أجل الواردات الضرورية مثل المواد الغذائية والطبية والوقود، منوهاً أن على الحكومة أن تدرس كل الخيارات للتعامل مع السندات الدولية المستحقة السداد والتي تبلغ قيمتها مليار و200 مليون دولار خلال هذا العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية