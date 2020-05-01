اقتصاد

صندوق النقد الدولي ينذر بارتفاع نسب التضخم في ليبيا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجح صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أن تبلغ نسبة التضخم العام في ليبيا هذه السنة 22%.

وتتناغم توقعات الصندوق بشكل كبير مع حركة سعر صرف الدولار أمام الدينار التي بلغت الساعات الماضية أكثر من 6 دنانير في تمهيد واضح يسمح لانخفاض قيمة الدينار أمام السلع ما يعني أن تقديرات الصندوق أقرب إلى أن تتحقق.

من جهته قال ديوان المحاسبة إن إغلاقات النفط أسهمت في ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار بنسبة 100٪، فيما لم تغب التخوفات المحلية، حيث رجح خبر استمرار ارتفاع قيمة الدولار بسبب التخبط الحاصل بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وسياسة فرض الرأي التي وصفها مختصون بأنها ستطيح بقيمة الدينار أمام السلع وسط تساؤلات متى ستنتهي الربكة النقدية في ليبيا التي كان أثرها قاسيا منذ عام 2016.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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