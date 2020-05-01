صندوق النقد الدولي ينذر بارتفاع نسب التضخم في ليبيا

رجح صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أن تبلغ نسبة التضخم العام في ليبيا هذه السنة 22%.

وتتناغم توقعات الصندوق بشكل كبير مع حركة سعر صرف الدولار أمام الدينار التي بلغت الساعات الماضية أكثر من 6 دنانير في تمهيد واضح يسمح لانخفاض قيمة الدينار أمام السلع ما يعني أن تقديرات الصندوق أقرب إلى أن تتحقق.

من جهته قال ديوان المحاسبة إن إغلاقات النفط أسهمت في ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار بنسبة 100٪، فيما لم تغب التخوفات المحلية، حيث رجح خبر استمرار ارتفاع قيمة الدولار بسبب التخبط الحاصل بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وسياسة فرض الرأي التي وصفها مختصون بأنها ستطيح بقيمة الدينار أمام السلع وسط تساؤلات متى ستنتهي الربكة النقدية في ليبيا التي كان أثرها قاسيا منذ عام 2016.

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