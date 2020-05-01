المغرب يُعلّق سقف الدين الخارجي

أعلن البرلمان المغربي تعليق سقف الدين الخارجي البالغ 31 مليار درهم ما يعادل 3 مليارات دولار للسماح للحكومة باقتراض المزيد من العملة الصعبة للتعامل مع تداعيات جائحة وباء كورونا وفقاً لقرار حكومي صدر الخميس.

وفي السياق ذاته قال وزير المالية محمد بنشعبون لأعضاء البرلمان إن تعليق سقف الدين الخارجي من شأنه مساعدة الحكومة على تعويض انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بسبب تراجع الصادرات وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين.

وبلغت احتياطيات المغرب من العملات في 17 من أبريل 286 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي لتغطية 5 أشهر و11 يوما فقط من الواردات.

وكان المغرب قد سحب في شهر أبريل 3 مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي لتمويل ميزان مدفوعاته فيما يخطط لإصدار سندات دولية خلال العام الجاري بقيمة تناهز مليار دولار.

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