“كورونا” يدفع أميركا لفرض رسوم جديدة على الصين

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أنه قد اطّلع على أدلة تورط مختبر في ووهان الصينية بوباء كوفيد-19، قائلا إنه لا يمكنه الإفصاح عن سبب ثقته العالية في أن فيروس كورونا مصدره مختبر ووهان بالصين، مطالباً الصين بالإجابة عن تساؤلات كيفية انتشار الفيروس، وهل حدث خطأ ما أو سرب عمداً وفقاً لترامب.

وأشار ترامب إلى أن منظمة الصحة العالمية تحولت لشركة علاقات تابعة للصين بعدما رفضت الدولة الصينية دعوات لتحقيق دولي مستقل في الكيفية التي نشأ بها كورونا المستجد.

وفي سياق آخر أكد الرئيس الأمريكي بأنه سيفكر في إعادة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين إلى إدارته، منوهاً على أن الاتفاق التجاري مع بكين سمح لأمريكا باستعادة مليارات الدولارات، وشدد الرئيس على ضرورة فتح الاقتصاد بالبلاد تدريجياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية