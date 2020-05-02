ميناء الخمس .. وصول 2000 طن إسمنت

استقبل ميناء الخمس عدداً من السفن التجاريَّة محمَّلة بحبوب وحاويات ومواد بناء مستوردَة من عدَّةِ دول.

ودخلَت لمنطقةِ المخطافِ السفينةُ “ادماك” التابعَةُ للوكيلِ الملاحِي شركةِ الشرق وعلى متنِها 2000 طنٍّ من الحديدِ إلى جانبِ 6 خزاناتِ إسمنت و 1000طنٍّ من السماد ومن المتوقع أن تدخلَ اليومَ الجمعة إلى منطقة الرسو تمهيدا لإفراغِ حمولتها.

وتوقَّعت إدارةُ ميناءِ الخمس وصولَ سفينةِ الحبوبِ “هونروين” التابعةِ للوكيلِ الملاحِي شركَة أعالي البحار وعلى متنِها 25 ألفَ طنٍّ من الذرَة الصبّ مستوردَة لصالحِ القطاعِ الخاص

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