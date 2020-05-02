نفط .. العقود الآجلة تنهي أبريل على ارتفاعات ملموسة

أنهت العقود الآجلة للنفط شهر أبريل على واضحة بالمقارنة مع منتصف الشهر الماضي التي شهدت تراجعات غير مسبوقة زادت حدتها قبل 10 أيام عندما خسر النفط 300٪من قيمته ليسجِّل وقتها لأوَّل مرة في تاريخ النفط العالمي سالِب أربعين بسببِ تراجُعِ الطلبِ العالمي على النفطِ خلالَ الشهرِ الماضِي نحو 30 ٪ بالمقارنةِ مع عام ِ2019

وسجَّلت العقودُ الآجلَة لخام برنت في التعامُلاتِ الآسيويَّة المبكِّرَة عندَ الساعة 9صباحا لليومِ الجمعة ارتفاعاً بمقدارِ دولارين بالمقارنَةِ مع أمس ليسجِّلَ البرميل 26.67 دولاراً وصعدَت العقودُ الآجلَة للخامِ الأمريكِي الخفيف بنسبةِ 3 ٪ ليبلغَ سعرُ البرميل 19.60 دولارا

وأرجعَ الخبراءُ هذهِ الارتفاعات لدخولِ اتفاقِ أوبِك بلس حيِّزَ التنفيذِ اعتباراً من اليوم لتفقدَ السوقُ العالميَّةُ 10 ملايين برميل يومياً الأمر الذي دفعَ الأسعارَ للصعود.

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