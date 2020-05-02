انتاج” اوبك ” يتراجع و النفط في ليبيا يواصل الخسائر

قالت : صحيفة economic times الاقتصادية و مقرها الهند ، ان الانتاج النفظي في فنزويلا و ايران وليبيا انخفض وتم استثناء هذه الدول التلاثة من قيود أوبك الطوعية بسبب العقوبات الأمريكية أو القضايا الداخلية التي تحد من قدرة الإنتاج .

واضافت ” الصحيفة انخفض إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 يناير بسبب حصار الموانئ والحقول التي لازالت مغلقة إلى حد الآن حيث وجد المسح انخفاض الإنتاج بمقدار 30 ألف برميل أخرى في أبريل.

واوضحت ايضا” يهدف المسح إلى تتبع الإمداد للسوق ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات تدفقات من قبل شركة “ريفينيتيف ” والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات نفط اخرى وأوبك والاستشاريين .

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