صحيفة: الحكومة البريطانية تبدأ محادثات تجارة مع الولايات المتحدة

أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية الجمعة، أن وزراء بريطانيين سيبدأون محادثات تجارة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأضاف التقرير أن بريطانيا أصدرت أمرا ببدء مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة رغم جائحة فيروس كورونا.

وكانت لندن قد أعربت عن رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن بسرعة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأفادت بأن “الشروط يجب أن تكون مناسبة للجانبين”.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب سابقا عن استعداد بلاده للتفاوض على اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا.

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها إلغاء إجراءات تجارية متخذة بحق بعض البضائع الروسية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية ضمن عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ونشرت وزارة التجارة الدولية البريطانية على موقع الحكومة قائمة بالسلع الأجنبية التي تنوي المملكة المتحدة إلغاء تعريفات مكافحة الإغراق السارية حاليا عليها لدى انقضاء الفترة الانتقالية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وتضم هذه القائمة عدة بضائع روسية، وهي: رقائق الألومنيوم، والفيروسيليكون، والأنابيب الصلبية والحديدية غير الملحومة، وتركيبات الأنابيب الصلبية والحديدية، بالإضافة إلى الكرباميد (اليوريا) ونترات الأمونيوم.

كما تضم القائمة عددا مماثلا تقريبا من البضائع الروسية التي ستبقي الحكومة البريطانية تعريفات مكافحة الإغراق عليها بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وتشمل القائمة بضائع من دول أجنبية مختلفة، بالدرجة الأولى الصين، وكذلك تركيا وبيلاروس والولايات المتحدة وإندونيسيا وماليزيا وغيرها.

