غولدمان ساكس يرفع توقعاته للربع الثاني من العام

أعلن بنك غولدمان ساكس المدرج في بورصة وول ستريت مساء الجمعة عن رفع توقعاته في بحث السلع الأساسية للربع الثاني من العام الجاري وطوال العام 2020 بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت.

وأرجع البنك ذلك إلى مؤشرات تحسن في الأساسيات مع تقلص سريع للإمدادات وتحسن الطلب في الوقت الذي يتم فيه تخفيف إجراءات العزل والإغلاق بالتدريج

وفي السياق ذاته رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني من العام إلى 25 دولارا للبرميل من 20 دولارا سابقا، بالإضافة إلى رفع توقعاته لخام برنت للعام بأكمله بشكل طفيف إلى 35.8 دولارا للبرميل من 35.2 دولارا إلا أن توقعاته لمتوسط الأسعار لا تزال منخفضة بشكل كبير للعام الحالي كله

يذكر أن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من كبار منتجي منظمة أوبك وكبار منتجي الخام المعروفة باسم أوبك بلس بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا قد بدأت منذ يوم أمس الجمعة

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