البنك الأوربي يعتزم توفير 1.4 مليار يورو لدول أفريقيا

أكد بنك الاستثمار الأوروبي عزمه تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، خاصة أكثر الدول الأفريقية عرضة للإصابة.

وأشار البنك إلى أن هذا التعاون سيعزز الرعاية الصحية الأساسية في عشر دول أفريقية عن طريق زيادة التمويل لتأمين سلاسل الإمداد الرئيسية ومنها معدات الوقاية الشخصية والتشخيص، حيث يعتزم البنك الأوروبي توفير مليار و400 مليون يورو لمواجهة تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية على قارة أفريقيا إلا أنه لم يكشف عن قيمة التمويل الذي سيرصده للشراكة مع المنظمة.

ونوه البنك أن الشراكة ستساعد الحكومات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على تمويل الإمدادات الطبية الضرورية ومعدات الوقاية وضمان الحصول عليها من خلال المشتريات المركزية

يذكر أن فيروس كوفيد-19 أصاب أكثر من 3.27 مليون شخص حول العالم وفقا لآخر مسح أجرته رويترز، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الحمل على الاقتصاد العالمي جراء الإغلاقات والعزل.

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