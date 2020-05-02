عجز التجارة في تركيا يقفز لمعدلات قياسية

كشفت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية لتركيا قد قفز بنسبة 182 % في شهر مارس مسجلا 5 مليار و390 مليون دولار.

وأضاف المعهد أن الصادرات في البلاد قد هبطت 17.8٪ وبالمقابل زادت الواردات 3.1٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي

وكانت تركيا قد أعلنت عن رفع القيود على حركة التجارة نظرا للتراجع الشديد الذي شهدته البلاد على تجارتها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفي السياق ذاته أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي عن إطلاق حزمة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك مع بنك “دينيز بنك” الخاص بالإضافة إلى صندوق ضمان الائتمان التابع للدولة

ومن جهة أخرى من المتوقع أن يواجه قطاع السياحة في تركيا أزمة حادة في ظل حالة الإغلاق القائمة حالياً، حيث تم تأجيل بدء الموسم السياحي إلى نهاية مايو الجاري وبحسب هيئة الإحصاء التركية، فإن عائدات السياحة تراجعت بنسبة 11.4% في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار.

أما فيما يخص التضخم فيشار إلى أن البنك المركزي التركي توقع أن يبلغ معدل التضخم في البلاد في نهاية العام 2020 مقدار 7.4 % و 5.4 % في 2021.

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