اقتصاد

مصرف الجمهورية بتاجوراء يرفع سقف السحب إلى3 آلاف

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط لكافة عملائه عن توفر السيولة النقدية اعتبارا من غد الأحد وفقا للضوابط والشروط الصحية خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا مطالبا كافة المراجعين بارتداء الكمامات والكفوف واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت إدارة الفرع أن سقف السحب 3000دينار للفرد مشددة على أن الإجراءات المصرفية وقبول الصكوك سستقتصر على العملاء فقط أو موكليهم، مع ضرورة إحضار إثبات هوية لإتمام عمليات السحب.

وكان فرع تاجوراء الوسط قد أعلن في وقت سابق عن إحالة مرتبات عاملين تابعين لعدد من الجهات لحساباتهم وفقا للكشوفات الواردة تمهيدا لصرفها اعتبارا من الأحد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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