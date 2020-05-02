مصرف الجمهورية بتاجوراء يرفع سقف السحب إلى3 آلاف

أعلن مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط لكافة عملائه عن توفر السيولة النقدية اعتبارا من غد الأحد وفقا للضوابط والشروط الصحية خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا مطالبا كافة المراجعين بارتداء الكمامات والكفوف واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت إدارة الفرع أن سقف السحب 3000دينار للفرد مشددة على أن الإجراءات المصرفية وقبول الصكوك سستقتصر على العملاء فقط أو موكليهم، مع ضرورة إحضار إثبات هوية لإتمام عمليات السحب.

وكان فرع تاجوراء الوسط قد أعلن في وقت سابق عن إحالة مرتبات عاملين تابعين لعدد من الجهات لحساباتهم وفقا للكشوفات الواردة تمهيدا لصرفها اعتبارا من الأحد

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