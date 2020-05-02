لهذه الاسباب شهد الدولار انخفاضا كبيرا

أكد تاجر عملة لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت انخفاض الدولار وتراجعه ليسجل 6.06 دينار في حين انخفض اليورو هو الآخر ليسجل سعر بلغ 6.59 دينار.

وأرجع التاجر سبب الانخفاض لكثرة العروض بعد الموافقات التي صدرت من مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس إضافة لبعض الشائعات حول مطالبة الرئاسي للمصرف المركزي بفتح منظومة الأغراض الشخصية لتكون 5000 دولار بدلا عن 10 آلاف دولار.

يذكر أن سعر الدولار قد شهد ارتفاعا كبيرا خلال شهر أبريل حيث سجل سعرًا مرتفعا وصل فيه 6.90 في حين سجل اليورو سعرا مرتفعا هو الآخر بلغ 7.30 دينار.

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