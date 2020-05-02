اقتصاد

استقرار خام برنت في تعاملات آخر الأسبوع

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع على استقرار عند مستويات مرتفعة في أول يوم من تنفيذ خفض الإنتاج لدول أوبك بلس بقيادة روسيا والسعودية اللتين قررتا في أبريل أن يكون الخفض بمقدار 10 ملايين برميل يوميا وبدأ تنفيذه أمس الجمعة.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت في ختام التعاملات الأسبوعية 26.67 دولارا للبرميل فيما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 19.60 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة شركة اكسون موبيل إنها خسرت 600مليون دولار منذ مطلع العام الجاري نتيجة الانهيارات المتتالية في تعاملات سوق النفط ما دفع بالعملاق الأمريكي لخفض الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 30٪.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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