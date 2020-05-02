استقرار خام برنت في تعاملات آخر الأسبوع

أنهت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع على استقرار عند مستويات مرتفعة في أول يوم من تنفيذ خفض الإنتاج لدول أوبك بلس بقيادة روسيا والسعودية اللتين قررتا في أبريل أن يكون الخفض بمقدار 10 ملايين برميل يوميا وبدأ تنفيذه أمس الجمعة.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت في ختام التعاملات الأسبوعية 26.67 دولارا للبرميل فيما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 19.60 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة شركة اكسون موبيل إنها خسرت 600مليون دولار منذ مطلع العام الجاري نتيجة الانهيارات المتتالية في تعاملات سوق النفط ما دفع بالعملاق الأمريكي لخفض الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 30٪.

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