أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 2 مايو 2020

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأحد 2 مايو 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.50 دينار
|5.48 دينار
|اليورو
|6.10 دينار
|6.02 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.80 دينار
|6.72 دينار
|الليرة التركية
|0.82 دينار
|0.74 دينار
|الدينار التونسي
|1.92 دينار
|1.84 دينار
|الجنية المصري
|0.37 دينار
|0.362 دينار
|الدينار الاردني
|8.20 دينار
|8.12 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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