الخليج العربي تطمح بوضع حقل “م ن 4” الحمادة على الإنتاج رغم الظروف

قالت شركة الخليج العربي للنفط، إنها تطمح بوضع أحد حقول الشركة “م ن 4” بمنطقة الحمادة على الإنتاج مع نهاية شهر أغسطس القادم.

ويعتبر الحقل من ضمن مشاريع تطوير الحقول المكتشفة التي تضعها الخليج العربي من أولوياتها لرفع القدرة الإنتاجية للشركة وزيادة الاحتياطي القابل للاسترداد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أول من أمس الخميس، أنها قامت بالتعاقد مع شركة فيروشتال الألمانية للإنتهاء من المشروع، وإن الإنتاج المتوقع من الحقل مبدئيًا حوالي 20 ألف برميل يوميًا، مع وصول نسبة الإنجاز في المشروع إلى 88%.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع واجه صعوبات كثيرة أثناء التنفيذ حيث توقف أكثر من مرة منذ سنة 2011؛ بسبب الظروف غير المستقلة التي مرت بالبلاد.

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