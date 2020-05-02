حركة تجارية نشطة يشهدها ميناء بنغازي البحري

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري اليوم السبت، سفينة نقل تحمل على متنها عدد 311 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة.

وأوضحت إدارة الميناء بأن المنفذ البحري استقبل أيضا سفينة نقل الآليات وتحمل على متنها عدد 1254 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وخلال اليومين الماضيين، دخلت إلى الميناء سفينة نقل أخرى تحمل عدد 46 حاوية بضائع منوعة، إضافة إلى سفينة نقل الآليات وتحمل على متنها عدد 161 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

ويشهد ميناء بنغازي البحري حركة تجارية نشطة رغم أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبيًا على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.

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