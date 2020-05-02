“صنع الله” يعيد تشكيل إدارة شركة البريقة

أعاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط موضحا أن القرار جاء بعد اجتماع موسع لإدارة المؤسسة.

وأكد صنع الله أن الاجتماع عقد في 26 من أبريل الماضي وقضى القرار بتكليف إبراهيم أبوبريدعة رئيسا لمجلس إدارة شركة البريقة ليكون خلفا لعماد بنكورة الذي استلم مهامه في أغسطس من عام 2018.

وجاء في كتاب القرار تكليف 4 أعضاء لإدارة الشركة وهم عبد الرحمن العبيدي ومفتاح الأصقع ومحمد أبو الحسن وفرج الجعيدي

وكانت شركة البريقة قد واجهت صعوبات خلال ولاية عماد بن كورة في تنفيذ خطط تدفق الوقود للسوق المحلية بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة واستمرار أزمة ازدحام البنزين فضلا عن عجز الشركة عن وضع خطط لتغذية مناطق ومدن الجنوب بالمحروقات خلال الأزمة الراهنة.

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