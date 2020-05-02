اقتصاد

“صنع الله” يعيد تشكيل إدارة شركة البريقة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط موضحا أن القرار جاء بعد اجتماع موسع لإدارة المؤسسة.

وأكد صنع الله أن الاجتماع عقد في 26 من أبريل الماضي وقضى القرار بتكليف إبراهيم أبوبريدعة رئيسا لمجلس إدارة شركة البريقة ليكون خلفا لعماد بنكورة الذي استلم مهامه في أغسطس من عام 2018.

وجاء في كتاب القرار تكليف 4 أعضاء لإدارة الشركة وهم عبد الرحمن العبيدي ومفتاح الأصقع ومحمد أبو الحسن وفرج الجعيدي

وكانت شركة البريقة قد واجهت صعوبات خلال ولاية عماد بن كورة في تنفيذ خطط تدفق الوقود للسوق المحلية بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة واستمرار أزمة ازدحام البنزين فضلا عن عجز الشركة عن وضع خطط لتغذية مناطق ومدن الجنوب بالمحروقات خلال الأزمة الراهنة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • من سبها نقول لكم ان الخونة بمدينة سبها يريدوا التهريب والفوضى. سبها تحتاج التنقية من العصابات التشادية..
    الذين أعلنوا انهم مع الوفاق هم مجموعات تشادية إجرامية تتعامل مع حكومة الملشيات ،،،
    ،،،،،،،
    جطاعة نواب طرابلس خونة
    Who you are. من تكون أنت ياعميل لكي يعتذروا لك رجال برقة يا زياط ، تبيع البلاد لتركيا وتريد اعتذار من عقيلة صالح يا عميل يا خاىن
    تحلم بالنصر ، الله أقوى منكم يا عملاء واقوى من تركيا الصهيونية

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