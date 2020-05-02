وصول معدات لشركات نفطية عبر ميناء البريقة

وصلت إلى ميناء البريقة النفطي سفينة نقل الحاويات “سن ديسكفري” التي رست على الأرصفة التجارية محملة بحاويات غير معلن عن عددها فيها بضائع مستوردة لصالح شركات نفطية

وكانت إدارة فرع الشركة الليبية للموانئ البريقة قد أعلنت قبل أيام عن شروعها في إعداد مرتبات شهر مايو تمهيدا لصرفها لكافة العاملين وتوقف ميناء البريقة عن تصدير النفط عبر منصاته البحرية اعتبارا من 18 من يناير الماضي بعد أن أغلق محتجون الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي بسبب ما أسموه سوء إدارة الأموال واستغلالها سياسيا من قبل المجلس الرئاسي وكان يعمل البريقة على إمداد السوق المحلية بالغاز ومنتجات النفط ومشتقاته ويستقبل سفن المحروقات “ديزل وبنزين” لتغذية السوق المحلية.

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