“العمل الدولية” : 300 مليون فرد مهددين بفقدان وظائفهم

نقلت وزارة العمل في حكومة الوفاق اليوم السبت عن تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية جاء فيه أن 1.6مليار فرد ممن يعملون في الاقتصادات غير الرسمية في العالم سيتأثرون بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن منطقة أمريكا اللاتينية ستكون الأكثر تضررا من حيث خسائر سوق العمل، وتوقعت منظمة العمل الدولية أن يفقد 300 مليون فرد وظائفهم بسبب الإجراءات الموضوعة لمجابهة الفيروس الأكثر فتكا بالعالم خلال آخر 100عام و سط توقعات بأن تكون الخسائر الحالية لإقتصادات الدول أعمق من خسائر الأزمة المالية في عام 2008.

وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة قد قالت أن نحو 8 ملايين فرد في الوطن العربي مهددين بالانضمام إلى قائمة الفقر في حال امتدت الأزمة هذا العام ومن المتوقع أن يفقد 1.7 مليون عربي وظائفهم في حال عدم السيطرة على كورونا خلال هذا العام.

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