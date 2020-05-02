أنباء عن مطالبة “السراج” للمحافظ بفتح منظومة الأغراض الشخصية بقيمة 5 آلاف دولار وبنفس الرسوم السابقة

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” طالب فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بفتح منظومة الأغراض الشخصية مع تخفيض قيمتها إلى 5000 دولار وبنفس الرسوم السابقة “حوالي 3.70 دينار للدولار الواحد”.



وبحسب الرسالة، التي لم يتسنَّ للصحيفة التأكد من صحتها من المسؤولين بالمجلس الرئاسي، فقد استند “السراج” في طلبه على قرار فرض حالة الطواريء وضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية المقررة، والانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع الهوة بين سعر الصرف المعتمد والسعر في السوق الموازية.



وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد أوقف منظومة الأغراض الشخصية “10 آلاف دولار” مطالبا المجلس الرئاسي بضرورة تعديل سعر الرسوم لإعادة فتحها من جديد حفاظا على احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي.

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