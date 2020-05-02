تراجع إنتاج النفط التونسي بنسبة 4٪ في مارس

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم التونسية اليوم السبت، تراجع إنتاج النفط الخام الوطني بنسبة 4٪ في شهر مارس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير، إن الإنتاج وصل إلى 421 طناً خلال الربع الأول من العام 2020، مضيفة أن إنتاج حقل عشتارات تراجع 18٪، وفي حقل آدم 24٪، وبلغ التراجع في حقل شيروك 26٪، وبالبرمة 9٪، وفي حقل صدربعل 17٪، ووادزار 10٪.

ووفق تقرير الوزارة فقد أصبح معدل الإنتاج اليومي من النفط في حدود 35،9 ألف برميل في مارس الماضي، مقابل 38 ألف برميل في نهاية مارس من العام 2019.

وأكد التقرير أن الإنتاج مستمر بشكله المعتاد رغم التراجع بسبب الانكماش الطبيعي لأداء الحقول النفطيّة الأساسية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل اضطراب كبير على مستوى الإنتاج خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

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