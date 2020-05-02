كورونا يحرم ليبيا من الاحتفال بعيد العمال

أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، السبت، أنه لن يُقام عيد العمال هذا العام جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم حال بين الاحتفال.

وأشادت الوزارة في بيان، بالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي الوباء، بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة أنها ستقوم في هذه المناسبة بتكريم عاملات معمل الخياطة في المركز الليبي الكوري والقائمين عليه، وكذلك الموظفين المثاليين المواظبين على العمل رغم تهديد جائحة كورونا، لكن دون إقامة حفل رسمي.

ووجه وزير العمل المهدي الأمين، السبت، رسالة مساندة للعمال في ليبيا، أكد فيها تقديره لهم ولدور الوزارة في اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لحماية عامليها والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى تمكين المرأة أسوة بالرجل إلى جانب العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال رفع مستوى المهارات.

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