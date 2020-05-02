مصرف الواحة: 70% من خدماتنا تعتمد على البطاقات بسبب نقص السيولة

قال نائب مدير الإدارة التجارية بمصرف الواحة عبدالناصر الناجح، إن 70% من خدمات المصرف التي يقدمها للزبائنن تعتمد على البطاقات المحلية، نتيجة وجود صعوبة إيجاد السيولة النقدية.

وأوضح عبدالناصر في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأنه على الرغم من مسألة نقص السيولة، إلا أن بعض من فروع المصرف تقدم الأموال بسقف سحب يصل إلى ألف دينار شهريًا.

وأضاف الناجح بأن سقف السحب الخاص بالبطاقات المحلية يصل في الشهر الواحد إلى خمسة آلاف دينار، بينما يصل في اليوم إلى ألف دينار، إضافة إلى إمكانية صرف ألفين دينار خلال أسبوعين.

ووفق الناجح، يملك المصرف اثنا عشر فرعًا موزعين على طرابلس والمناطق الغربية والشرقية، يقدون الخدمات للمواطنين، مع وضعهم خطة للتوسع وإنشاء فروع في الجنوب.

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