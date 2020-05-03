“عمل الوفاق” تعتزم اعتماد ملاكات وظيفية متعثرة‎

تعتزم وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، اعتماد عدد من الملاكات الوظيفية المتعثرة والتي خالفت المعايير القانونية في بعض بنودها، وذلك بعد الدراسة والتعديل وفق حجم العمل ومعدلات الأداء المقررة لمنع الزيادة في الوظائف الشاغرة في إطار التنظيم السليم للوصول إلى مرحلة ملاك وظيفي لكل وحدة إدارية.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة، السبت، أنها لم تستلم الملاكات الوظيفية لعدد من الوحدات العامة، مطالبة كافة الوحدات بإحالة هياكلها التنظيمية وملاكاتها الوظيفية للوزارة للاعتماد الوظيفي ومن ثم إحالتها على الجهات المالية المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتأهيل قد اعتمدت 79 ملاكا وظيفيا خلال الأربع الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث كانت الملاكات لاعتماد مبدئي كوظائف منها وزارة التعليم والهيئة العامة للتعليم التقني والفني باعتبارها أكبر الملاكات الوظيفية المعتمدة خلال عام 2020.

وأشادت الوزارة بجهود فريق الخدمة المدنية بإدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية ومكتب الشؤون القانونية على ما بذلوه لدراسة وبحث الحلول للتعثرات التي تواجه اعتماد الملاكات الوظيفية على الرغم من الظروف التي تواجهها البلاد بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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