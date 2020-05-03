مصرف الجمهورية فرع أبي الأشهر يحدد سقف السحب

أعلن مصرف الجمهورية فرع تاجوراء أبي الأشهر لكافة عملائه بأنه سيشرع في توزيع السيولة النقدية اعتباراً من اليوم الأحد بسقف سحب 2000 دينار للفرد وأكدت إدارة الفرع بأن عمليات السحب ستقتصر فقط على العملاء أو موكليهم، مطالبين باصطحاب اثبات الهوية.

وطالب المصرف من العملاء بضرورة تعقيم اليدين والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على المسافات الآمنة بحد أدنى قدره متر وتجنب أي ملامسة للأسطح.. وحددت الإدارة العامة لمصرف الجمهورية مواعيد عملها وفتح أبواب فروعها أمام العملاء وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي على أن تبدأ في استقبال زبائنها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى. 1:30 ظهرا.

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