اقتصاد

مصرف الجمهورية فرع أبي الأشهر يحدد سقف السحب

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية فرع تاجوراء أبي الأشهر لكافة عملائه بأنه سيشرع في توزيع السيولة النقدية اعتباراً من اليوم الأحد بسقف سحب 2000 دينار للفرد وأكدت إدارة الفرع بأن عمليات السحب ستقتصر فقط على العملاء أو موكليهم، مطالبين باصطحاب اثبات الهوية.

وطالب المصرف من العملاء بضرورة تعقيم اليدين والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على المسافات الآمنة بحد أدنى قدره متر وتجنب أي ملامسة للأسطح.. وحددت الإدارة العامة لمصرف الجمهورية مواعيد عملها وفتح أبواب فروعها أمام العملاء وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي على أن تبدأ في استقبال زبائنها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى. 1:30 ظهرا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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