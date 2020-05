واشنطن تدعم السودان بـ«23» مليون دولار لمواجهة كورونا‎

5 ملايين دولار كمساعدة نقدية للأسر الضعيفة المتضررة من الفيروس [انترنت]

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم 23.1 مليون دولار للسودان، لدعمه في مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم في بيان نشرته عبر “فيسبوك” يوم الجمعة، إن واشنطن تقدم مساعدة إضافية للسودان لمواجهة فيروس كورونا تبلغ 23.1 مليون دولار.

وأوضح البيان، أن المساعدة الأمريكية تتضمن “16.8 مليون دولار للتوعية في مكافحة الفيروس، وتوفير الدعم واللوازم الصحية لتعزيز خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة”.

كما تتضمن، بحسب البيان، “5 ملايين دولار كمساعدة نقدية للأسر الضعيفة المتضررة من الفيروس، وأكثر من 1.3 مليون دولار لجهود الاستجابة الإنسانية للاجئين في السودان”.

يشار إلى أن سفارة واشنطن لدى الخرطوم قد أعلنت في، 29 آذار/مارس الماضي، اعتزام تقديم 8 ملايين دولار للسودان كدعم لمكافحة الفيروس، دون تحديد موعد تنفيذ ذلك.

ولم يوضح البيان ما إذا كان المبلغ الجديد يشمل الدفعة المعلنة في، آذار/ مارس الماضي، أم أنها دفعة أخرى.

ويسعى السودان إلى استقطاب الدعم الدولي لمواجهة التحديات التي يواجهها خلال الفترة الانتقالية التي بدأت في 21 آب/ أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا بهدف تحسين الأوضاع فيها.

وتأمل الخرطوم، تنفيذ وعود أمريكية لإزالة السودان من قائمة الدول “الراعية للإرهاب” من خلال بذل مساعٍ عديدة، من بينها لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

