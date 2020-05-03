اقتصاد

البدء في إجراءات صرف رواتب إبريل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهابت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية بكافة مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية في البلديات أنها ستشرع في إحالة المخصصات المالية عن شهر أبريل اعتبارا من اليوم الأحد لكافة الجهات الإدارية الممولة من الخزانة العامة.

وطالبت الوزارة أن تكلف المكاتب مندوبا واحدا فقط للتواصل مع ديوان الوزارة في البيضاء لاستلام إجراءات المخصصات المالية كلا حسب نطاقه الجغرافي لتشمل بذلك مخصصات الوزارات والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها.

وعلقت الوزارة على الإجراءات موضحة أنها تهدف للوقاية من عدوى فيروس كورونا والحد من حالات الازدحام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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