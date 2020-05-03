البدء في إجراءات صرف رواتب إبريل

أهابت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية بكافة مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية في البلديات أنها ستشرع في إحالة المخصصات المالية عن شهر أبريل اعتبارا من اليوم الأحد لكافة الجهات الإدارية الممولة من الخزانة العامة.

وطالبت الوزارة أن تكلف المكاتب مندوبا واحدا فقط للتواصل مع ديوان الوزارة في البيضاء لاستلام إجراءات المخصصات المالية كلا حسب نطاقه الجغرافي لتشمل بذلك مخصصات الوزارات والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها.

وعلقت الوزارة على الإجراءات موضحة أنها تهدف للوقاية من عدوى فيروس كورونا والحد من حالات الازدحام.

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