اقتصاد

الجزائر ترفض أي اقتراض دولي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر لن تطلب قروضاً من صندوق النقد الدولي حتى مع الأزمة المالية التي تعصف البلاد.

ويعاني الاقتصاد في الجزائر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا التي أدت إلى تدابير الغزل والإغلاق عدا عن انهيار أسعار النفط العالمية، إذ تعتمد الجزائر أساساً على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90% من إيراداتها.

وصرح الرئيس الجزائري في اجتماع مع وسائل الإعلام المحلية أن بلاده لن تتجه إلى المديونية ولن تطلب من صندوق النقد الدولي ولا حتى من البنك الدولي مشيرا إلى أن المديونية تمس بالسيادة الوطنية، وإذا كانت الجزائر قد استدانت في بداية التسعينيات فقد استدانت بشكل كبير من الصندوق وهذه التجربة لا تريد البلاد أن تعيشها مرة أخرى بحسب قول تبون.

يذكر أن انهيار أسعار المحروقات الناجم عن تراجع الطلب جرّاء إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي الفيروس أثرت كثيرا على حسابات البلاد الخارجية بشكل كبير فيما أدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشكلات المالية للبلاد، وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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