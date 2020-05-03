العملات الأجنبية تصعد مجددا في التعاملات الصباحية

سجلت السوق السوداء للعملات الأجنبية خلال الساعات الماضية والتي تنشط في غرف “فايبر وواتساب” تذبذبا كبيرا على صعيد أسعار الصرف أمام الدينار تأثرا بما يدور من أحداث وقرارات متلاحقة تؤثر على حركة التداول بشكل مباشر.

وقفز سعر صرف الدولار أمام الدينار بمقدار 50 قرشا ليسجل في وقت مبكر من اليوم عند الساعة 9صباحا 6.050 دنانير

وبلغ سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات إلى دبي وتركيا 6.200دنانير.

وأسهمت حركة السوق في صعود سعر صرف اليورو أمام الدينار الذي تم تداوله صباحا بـ 6.100دنانير، أما عن العملات الأخرى فقد عاود الجنيه المصري الصعود مسجلا40 قرشا للجنيه وصعدت الليرة التركية بمقدار 10قروش محققة 92 قرشا لليرة

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