“بافيت” يعلن بيع جميع أسهمه في قطاع الطيران

أعلن الملياردير الأمريكي وارن بافيت أن شركته Berkshire Hathaway قد باعت جميع أسهمها في شركات قطاع الطيران مشيرا إلى أن مبيعات أسهم شركات الطيران شكلت معظم إيرادات الشركة البالغة 6.5 مليار دولار في شهر أبريل.

وقال بافيت حول عدم قيامه بأي استثمارات كبيرة، نحن لا نرى أي شيء جذاب، وكان الملياردير الأمريكي قدم تقييما متفائلا لقدرة الولايات المتحدة على تخطي الأزمات حتى على الرغم من إقراره بأن وباء فيروس كورونا قد تكون له آثار واسعة النطاق على الاقتصاد مضيفا أنه كان مخطئا فيما يتعلق بالاستثمار في صناعة الطيران.

وأكد بافيت أن الناس لن يسافروا كثيراً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة كما كانوا يفعلون قبل جائحة كورونا، منوها بأن شركات الطيران لديها أعداد ضخمة من الطائرات.

وأبدى بافيت تفاؤله بأن واشنطن ستتعامل مع الوباء بنجاح موضحا أنها استطاعت الخروج من أزمات قوية سابقة مثل الحرب العالمية الثانية ووباء الأنفلونزا قبل مئة عام، قائلا ما زلت مقتنعا بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يُوقف أميركا.

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