تاجر عملة: الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي صنعت سوق موازي ثابت

قال أحد تجار العملة إن قانون الضريبة المفروض على بيع النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي تسبب في صناعة سوق سوداء ثابتة.

وأوضح التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن عملية فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي جعلت الجميع يتجه نحو السوق الموازي من خلال عمليات البيع والشراء التي أصبحت مربحة أكثر.

ويعتقد تاجر العملة بأن السوق الموازي الخاص ببيع العملات الأجنبية أصبح سوق مضاربة بعد قدوم التجار الجدد الذين تحصلو على العملة الصعبة عبر الاعتمادات المستندية والبطاقات الأخرى التي قدمها المصرف والتي أثرت سلبيًا على السوق.

وأشار التاجر إلى أنه كان على المصرف المركزي تغيير سعر الصرف العملات بدلا من فرض الضريبة على النقد الأجنبي التي فاقمت الوضع الاقتصادي للبلاد.

ويرى تاجر العملة بأنه على الرغم من قرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي ومن ثم تمكين المواطنين من الحصول على الدولار عبر منحة أرباب الأسر والأغراض الشخصية، إلا أنها كانت خاطئة من وجهة نظر التاجر بسبب جعلها تصنع تجار عملة وينخرط الجميع في هذا المجال، الذي بسببها لك تعد السوق الموازي هي تقديم خدمات للمواطنين كما في السابق.

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