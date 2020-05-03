اقتصاد

بلدية طرابلس تجهز منظومة حجز مواعيد لمراجعة المصارف

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرمت بلدية طرابلس اتفاقا مع شركة متخصصة في التصميم الإلكتروني وبالتعاون مع مصرف الجمهورية يقضي بتصميم منظومة تعمل على ترتيب مواعيد مراجعة العملاء لفروع المصرف.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن المنظومة ستقوم بمساعدة المواطنين في الحصول على موعد استلام السيولة دون إحداث طوابير وتجمعات أمام المصارف مشيرة إلى الآلية التي سيتم بها التقديم للحصول على موعد حيث سيقدم العميل الطلب عن طريق إرسال رسالة نصية على “رقم مخصص” والذي سيحدد في وقت لاحق، متوقّعةً البدءَ بالعمل بها اعتبارا من هذا الأسبوع .

وأشارت بلدية طرابلس إلى أنها ستبدأ التنسيق مع باقي المصارف في محاولة لتعميم المنظومة والعمل بها والاعتماد عليه للحد من أزمة الازدحامات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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