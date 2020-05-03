وصول خمس بواخر محملة بالشعير والإسمنت والمواد الغذائية إلى ميناء طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

كشف إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية اليوم الأحد وصول خمس بواخر محملة بالعديد من السلع ميناء طبرق التجاري.

وأوضح الجراري، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا24، أن من بين البواخر باخرتان محملتان بنحو 25 ألف طن مادة الشعير، وباخرتين محملتين بنحو 3 آلاف طن من الإسمنت السائب والمكيس وباخرة واحدة محملة بمواد غذائية ومواد التنظيف والبناء.

وأكد الجراري أن وصول هذه البواخر يأتي في إطار حل مشاكل نقص الأعلاف والإسمنت في ليبيا.

وأوضح الجراري، أن الغرفة التجارية الليبية المصرية تعمل على توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومواد التنظيف خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن إحدى البواخر ستغادر ميناء طبرق بعد تفريغ حمولتها وتعود إلى ميناء دمياط المصري لتعود من جديد محملة بنحو 3آلاف طن من الدقيق لصالح لتجار من المنطقة الشرقية.

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