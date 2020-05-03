تحت شعار “إحجز رقمك في المصرف وأنت في الحوش” .. بلدية طرابلس المركز تتبنى مبادرة لتنظيم استلام المواطنين للسيولة النقدية

أبرمت بلدية طرابلس المركز اتفاقا مع وكالة “حروف الإبداعية” لتصميم منظومة خاصة لإدارة وتنظيم الخدمات المصرفية بالتعاون مع مصرف الجمهورية على أن يتم تعميمها على باقي المصارف خلال الفترة القادمة.



وبحسب الصفحه الرسمية لبلدية طرابلس المركز فإنه ومن خلال هذه المنظومة سيتم تنظيم مواعيد لزبائن المصارف عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم خاص بالخدمة ويتم تحديد موعد للحضور واستلام السيولة النقدية دون اللجوء للوقوف في الطوابير والانتظار لفترات طويلة.



وتأتي هذه المبادرة والتي جاءت تحت شعار “إحجز رقمك في المصرف وأنت في الحوش”، في إطار سعي بلدية طرابلس المركز لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والوقاية من فيروس كورونا والحد من فرص انتشاره.

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