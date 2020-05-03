“الوطنية للنفط” تعلن عن إعادة توحيد مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

أعلنت شركة المؤسسة الوطنية للنفط عن إعادة توحيد مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط على مستوى البلاد وذلك بعد استلام عضوي لجنة الإدارة عن المنطقتيْن الوسطى والشرقية “فرج الجعيدي” و”عبدالرحمن العبيدي” صباح اليوم مهامهما رسميا بالمباني الإدارية بالشركة.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس قد أصدرت يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز برئاسة “إبراهيم بريدعة” وعضوية كل من: “عبدالرحمن العبيدي” و””مفتاح الأصقع” و”محمد أبو الحسن” و”فرج الجعيدي”.



يذكر أن مجلس إدارة شركة البريقة كان قد انقسم بعدما أقدمت مؤسسة النفط في بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة في سبتمبر من العام الماضي بتشكيل مجلس إدارة موازي للشركة بالمنطقة الشرقية برئاسة “خير الله صالح” احتجاجا على “قيام مؤسسة النفط بطرابلس بخفض حصة المنطقة الشرقية والجنوبية من المنتجات النفطية”.

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