اجتماع بين وزارتيْ الداخلية والمالية بحكومة الوفاق لمناقشة تحويـل مخصصات الجهات الـتابعة لوزارة الداخلية إلى ديوان الوزارة

عقد مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية بحكومة الوفاق “الأزهر كشير” اجتماعا اليوم الأحد بمقر الوزارة بطرابلس مع مدير إدارة الـشؤون المالية بوزارة الداخلية عميد “جمال صفر”، وذلك بحضور رئيس اللجنة الدائمة لترشـيد المرتـبات ومدراء عددٍ من الإدارات بالوزارتين.



وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فقد تم خلال الاجتماع استعراض قرار وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” بشأن تشكيل لجنة لمراجعة حسابات الوزارة، إضافة إلى مناقـشة الترتيبات المالية لوزارة الداخلية وإمكانية تحويل مخصصات الجهات التابعة للوزارة إلى ديوان الوزارة.

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