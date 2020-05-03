مصرف الوحدة بمصراتة يحيل مرتبات 11 جهة

أحال مصرف الوحدة فرع مدينة مصراتة مرتبات 11 جهة يملك العاملون فيها حسابات جارية لديه، عن عدة أشهر مختلفة من الربع الأول من العام.

وبحسب إدارة الفرع فإن المؤسسات التي أحيلت لها المرتبات هي مراقبة الخدمات المالية جنزور والشركة الليبية للاستثمارات ووزارة الخارجية إلى جانب مرتبات العاملين في جهاز الإمداد الطبي وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

كما أحال المصرف مرتبات العاملين في الخطوط الجوية الأفريقية ومرتبات العاملين في صندوق موازنة الأسعار بالإضافة لمرتبات الشركة العامة للإنشاء والمراكز الإدارية ومكتب الخدمات المالية زليتن ومرتبات العاملين في وحدة تجميع وصيانة الآليات.

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