الرقابة على الأغذية والأدوية تقفل مصنع “الباشا” للبريوش

قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه قد قامت لجنة مديرية أمن طرابلس والحرس البلدي في جولة تفتيشية استهدفت مصنع بريوش يحمل علامة تجارية الباشا.

وأوضح مكتب الإعلام بالمركز أنه قد تيبن خلال الجولة أن المصنع لا يطابق الموصفات القياسية الليبية المعمول بها، النظافة العامة سيئة جدآ ظافة العاملين سيئة جدآ، إضافةً الأواني والمعدات والالات المستخدمة سيئة جدآ من حيث النظافة والاستخدام، كما أن التهوية والجدران والأرضيات سيئة جدآ، وأنه لايوجد جهاز تحلية مياه بصفة عامة المصنع لا يطابق المواصفات.

وأشار أنه قد تم اتخاذ الاجراءات الضبطية على الفور من قبل الحرس البلدي.

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