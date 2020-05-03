“مواصلات الوفاق” تؤكد تحويل كل الرحلات لجلب العالقين بالخارج إلى مطار مصراتة الدولي

عقد وكيل وزارة المواصلات “هشام أبوشكوات” اليوم الأحد اجتماعا مع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدرالدين النجار” ومنذوبين عن كلا من مصلحة المطارات والطيران المدني والشركات الناقلة، وذلك لمناقشة عودة العالقين بالخارج.

حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع التقارير الفنية، وبعض المشاورات فقد تقرر تعديل في مسار عودة الليبيين العالقين من تركيا حيث تكون لمطار مصراتة بدلا من مطار معيتيقة لأسباب أمنية وفنية.

وبكان مطار معيتيقة قد نشر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه بدءاً من الثلاثاء المقبل ستباشر الرحلات من مطار مصراتة بواقع رحلتين في اليوم عبر الخطوط الجوية الليبية والأفريقية وبعد التنسيق مع اللجنة المشكلة بحصر وتسفير المواطنين حيث يكون الاقلاع الساعة السابعة صباحا من مطار مصراتة والوصول لمطار مصراتة عند الساعة الخامسة والنصف مساءاً.

وقال عضو مكتب الإعلام بمصلحة المطارات “كمال نوير ” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه خلال تواصله مع شركة الخطوط الجوية الليبية من الممكن أن يتم استقبال الرحلات من مطار معيتيقة أيضاً.

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