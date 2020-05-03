بعد خطاب السراج..المركزي يرفض فتح منظومة أرباب الأسر ويعلن فتح “المخصصات الشخصية للأفراد”

قرر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس رفض فتح منظومة أرباب الأسر عقب مخاطبة المجلس الرئاسي للمصرف، وأعلن المركزي فتح منظومة المخصصات الشخصية للأفراد بقيمة 3.65.

الجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد خاطب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من أجل فتح منظومتي أرباب الأسر والمخصصات الشخصية للأفراد.

يشار إلى أن الدولار قد شهد تذبذبا بين الهبوط العود حيث شهد مساء السبت هبوطا كبيرا فقد تراوحت أسعاره بين 5.80 الى 5.55 في حين هبط اليورو هو الاخر ليسجل 6.04 دينار، قبل أن يعاود الدولار الامريكي ارتفاعه إلى 6.30 دينار كما صعد اليورو إلى 6.90 دينار.

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