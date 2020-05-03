العامة للكهرباء تناقش مع مجلس اتحاد طرابلس الكبرى المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع

استقبل المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء “على ساسي” اليوم الأحد رئيس وأعضاء مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، وذلك لمناقشة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه قطاع الكهرباء والجهود التي تقوم بها الشركة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية هذه الفترة.

من جهته قام “ساسي” بإعطاء شروح وافية عن كافة المشاكل والتحديات التي تقف أمام سير العمل بالوجه المطلوب، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل استقرار الشبكة الكهربائية، مبيناً أن جميع العاملين بالشركة ملتزمون بأداء أعمالهم رغم الظروف الصحية والأمنية وأنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل راحة المواطن.

هذا وأبدى رئيس وأعضاء مجلس اتحاد طرابلس الكبرى إستعدادهم بالتدخل لحل المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء كالتعديات على بعض المحطات والمشاكل التي سببها المكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس، ومتابعة ذلك مع مؤسسات الدولة، ودعم الشركة والوقوف معها حتى يتسنى لجنود الكهرباء العمل في ظروف اعتيادية ومريحة نسبياً.

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