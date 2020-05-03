الوحدة فرع مصراتة يُحيل مرتبات 11 جهة حكومية لحساباتهم

أعلن فرع مصرف الوحدة بمدينة مصراتة أمس السبت، عن إحالة مرتبات 11 جهة حكومية إلى حساباتهم في المنطقة الغربية.

وأوضح فرع الوحدة في منشور عبر موقعه بفيسبوك، بأن المصرف أكمل إحالة مرتبات الربع الأول للجهات الحكومية مع بداية شهر مايو الحالي، دون ذكر التفاصيل المالية لقيمة المبالغ.

ووفق البيان، فإن المرتبات المحالة هي لمراقبة الخدمات المالية بجنزور وزليتن وصندوق موازنة الأسعار ووحدة تجميع وصيانة الآليات، إضافة إلى الشركة الليبية للاستثمارات وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وجهاز الإمداد الطبي ووزارة الخارجية والخطوط الجوية الأفريقية والشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية، وتلفزيون ليبيا TV.

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